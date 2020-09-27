'Azerbaycan topyekûn bir kara harekatına girişebilir'

NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Azerbaycan-Ermenistan gerilimini değerlendirdi. Yeşiltepe, şöyle konuştu:

"Ermenistan aslında uzun süredir cephe hattında provokasyon yapıyor. Son olarak iki ay içerisinde en fazla provokasyon örneklerini gördüğümüz bölge, Tovuz'daydı. Bugünse karşılaştığımız durum biraz daha güneyde. 2015'te o bölgede yine Azerbaycan'a ve sivillere yönelik havan topuyla yapılan saldırılar sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. O dönmede Fuzuli ve Cebrail bölgesinde şehitlerimiz vardı. Azerbaycan ordusu hemen bir karşı misilleme başlattı ve yaklaşık 24 saatte 9 km içeri girdi. Ve 30 yıla yaklaşan bu sorunun belki de en önemli kırılma noktalarından biri yaşandı. Yani Azerbaycan 30 yıldır işgal edilen topraklarının bir kısmını, 8-9 km de olsa içeriye girerek geri almayı başardı.

"Bu da daha sonra uluslararası çerçevede tartışmalara yol açtı, Azerbaycan fiili durumu korudu. Nihayetinde BM kararlarına göre Azerbaycan kendi topraklarını ele geçirmiş oldu. Bugün, benzer bölgede Dağlık Karabağ'ın hemen güneyinde aslında işgal edilmiş toprakların içerisinde yer alan yerleşimlere karşı taraftan yoğun bombardıman gerçekleştirildi. Bunun sonucu olarka Azerbaycan bir hareket başlatıyor. Aldığımız bilgilere göre, bir hava unsurunun düşürüldüğüne dair bilgi var.

"Bu noktadan sonra ne olur? Azerbaycan zaten OHAL ilan etti, yedekleri de askere çağırdılar. Azerbaycan kararlı tutumunu sürdürürse, bir kara harekatı başlatabilir. Bu harekatın önündeki en büyük engel Rusya. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yaptı ve dün Azerbaycan'ın Meclis Başkanı ile bir araya geldi ve şöyle bir açıklama yaptı: "Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen beş bölgesi hemen geri verilmelidir. Bölgeye barış güçleri konuşlandıralım. Bölgede yeniden isrikrar sağlayalım. Lavrov'un bu açıklaması son derece önemli. Çünkü Rusya bugüne dek genellikle Ermenistan tarafından açıklamalar yapıyordu.

"Önümüzdeki saatler içerisinde Azerbaycan'ın Rusya unsunuru bu çatışmanın dışında bırakarak bir kara harekatı başlatması ihtimalinden söz edebiliriz. Bunu uzun süredür Azerbaycan kamuoyu bekliyor zaten. Diplomatik yolların tükendiğini, görüşmelerle bu işin çözülemeyeğini sürekli olarak yönetim olarak dile getiriyor. Azerbaycan Ermenistan'ın provokatif davranışlarına karşılık vermek durumunda. Bunun bir kara karekatına evrilmesi muhtemel. Bu bir bölgesel savaş anlamına geliyor."

STRATEJİK ÖNEME SAHİP BÖLGELER KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, CNNTürk canlı yayına bağlandı. Sınır hattında şuan durum nedir?' sorusuna yanıt veren Hacıyev, 'Hem Azerbaycan hem Türkiye'mizdeki tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Halihazırda çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan ve Ermenistan silahlı kevvetleri arasında çatışmalar devam ediyor' dedi.

Fizuli ve Cebrail illerinde 6 köyün kurtarıldığını belirten Hacıyev, stratejik öneme sahip bir bölgenin daha işgalden kurtarıldığını açıkladı.

"ERİVAN'A KARŞILIK HUKUK ÇERÇEVESİNDE VERİLDİ"

Azerbeycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdullayeva CNN Türk canlı yayınına bağlandı ve uluslararası hukuğa göre hareket edilmesi ve Ermenistan'ın engellenmesi gerektiğini söyledi.

"Abdullayeva Ermenistan'ın işgalci tavrına son verilmelidir. Saldırının asıl sebebi Azerbaycan topraklarıdır. Erivan'a karşılık hukuka uygun şekilde verildi. Yapılan tehdiktar açıklamalar çatışmayı körükler." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN'IN KARARLI BİR DURUŞU VAR"

Dr Eray Güçlüer, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a başlatmış olduğu, akla zarar, etiğe hukuka ahlaka uymayan saldırılarına karşı Azerbaycan ordusunun kritik noktalara ilerlediği ve Ermeni güçlerini bölgeden temizlediklerine dair bilgiler alıyoruz. Bu vesileyle operasyonu yöneten komutanları ve askerleri saygıyla selamlıyorum. Rusya faktörü çok önemli. Lavrov, 'Ermenistan Azerbaycan topraklarından çekilsin. Yerine içinde Rusların da olduğu barış gücü askerleri gelsin.' dedi. Bu Azerbaycan tarafından kabul görmedi. Rusya'nın oyalamacı tekliflerin Azerbaycanlı yöneticiler tarafından kabul görmediğini görüyoruz. Kararlı bir duruş var şu anda politik olarak. Bölgenin, Karabağ'ın işgal kurtarılmasının Azerbaycan'ın birincil hedefi olduğunu söyleyebilirim. Azerbaycan'ın bunun için yürüttüğü yıllardır süren bir mücadele var." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN HAKLI DAVASINI SÜRDÜRÜYOR"

Prof Dr, Toğrul İsmail ise, "Bu provokatif saldırılar 1994 yılından bu yalan Ermenistan tarafından sürdürülmektedir. Amaç giden barış sürecini uzatmak, elini güçlü tutarak bir çözüm elde etmemektir. 28 seneden beri Azerbaycan haklı davasını sürdürüyor. Ermenistan ise destekçi güçlerle, Rusya ve bazen Fransa'nın desteğiyle bu süreci uzatıyor." ifadelerini kullandı.