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23.10.2020 - 12:00 | | DHA

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet etti.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor

İki ülkenin dışişleri bakanı bugün Pompeo ile bir araya gelecek. 

Eylül ayından bu yana Dağlık-Karabağ'da devam eden Azerbaycan- Ermenistan çatışmaların sonlandırılması için Rusya'nın ardından bu kez ABD devreye girdi.  

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bugün ABD'nin başkenti Washington'da olacak.

İki dışişleri bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo le ayrı ayrı görüşmeler yürütecek. 

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