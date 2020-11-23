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23.11.2020 - 13:18 | | AA

Azerbaycan zamanında Karabağ'dan ayrılamayan Ermeni sivillerin taşınmasına izin verdi

Azerbaycan’ın operasyonları sonrasında yenilerek anlaşma yapmak zorunda kalan Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan zamanında çıkamayan Ermeniler, beyaz bayrak kaldırıp Azerbaycan askerinden zaman istedi.

Azerbaycan zamanında Karabağ'dan ayrılamayan Ermeni sivillerin taşınmasına izin verdi

Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma gereği Azerbaycan’a ait topraklarda bulunan Ermeni siviller ve askerler, bölgeden ayrılmaya devam ediyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri toprakları terk etmek zorunda olan Ermenilerin kısa süre önce boşalttıkları evleri, kamu binaları ve ormanları yaktığı görüntülere yansımıştı.

Buna rağmen Azerbaycan askerinin de Azerbaycan topraklarını zamanında terk edemeyen Ermenilere müsaade verdiği ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki bir görüntüde, çıkması gereken bölgede evlerini zamanında boşaltamayan bazı Ermeni siviller, Azerbaycan askerini karşısında görünce beyaz bayrak kaldırıp zaman istedi.

Azerbaycan askerleri de evin yanında bekleyerek Ermeni sivillerin eşyalarını kamyonete taşımasına müsamaha gösterdi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım’da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Ermeni silahlı güçler, ateşkes gereği 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çekilmişti.

Ermenistan 15 Kasım’da vermesi gereken Kelbecer’i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan’dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği toprakları 25 Kasım’da vermeyi taahhüt etmişti.

Ermenistan, Laçın’ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan’a geri verecek.

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