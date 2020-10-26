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26.10.2020 - 12:50 | | İHA

Azerbaycan'da 17 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı bölgelerinde 17 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan'da 17 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Azerbaycan ordusunun Zengilan, Cebrail ve Gubadlı bölgelerinde 17 köyü Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev konuşmasında, Zengilan'da Birinci Alıbeyli, İkinci Alıbeyli, Rebend, Yenikend köyleri, Cebrail'de Govşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdler, Hovuslu, Çelebiler köylerinin Gubadlı'da ise Padar, Efendiler, Yusifbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyatag, Mollabürhan köyleri ve Gubadlı şehir merkezinin kurtarıldığını açıkladı.

 

MSB duyurduGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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