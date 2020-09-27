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27.09.2020 - 15:18 | | DHA

Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan Ordusu'na ait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu iddiasına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor

Bakanlık yaptığı açıklamada, Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve yanlış bilgidir. Cephedeki birimlerimizin düşmana karşı tam bir avantaja sahip olduğunu belirtiyoruz ifadelerini kullandı.

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