27.09.2020 - 15:18 | | DHA
Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan Ordusu'na ait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu iddiasına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.
Bakanlık yaptığı açıklamada, Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve yanlış bilgidir. Cephedeki birimlerimizin düşmana karşı tam bir avantaja sahip olduğunu belirtiyoruz ifadelerini kullandı.
Dipsiz Göl yeniden canlanıyor!Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası'nda define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile valiliğin yürüttüğü eylem planı kapsamındaki çalışmalarla yeniden eski haline döndü. Su seviyesi yükselen gölün çevresindeki canlı yaşamının da canlandığı belirtildi.