Azerbaycan'dan İzmir depremi dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haydarov, telefon görüşmesinde, Çavuşoğlu'na, 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haydarov ayrıca, kardeş Türkiye’ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.