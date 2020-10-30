30.10.2020 - 16:41 | | AA
Azerbaycan'dan İzmir depremi dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haydarov, telefon görüşmesinde, Çavuşoğlu'na, 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haydarov ayrıca, kardeş Türkiye’ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.
Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.