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01.10.2020 - 20:20 | | DHA

Azerbaycan'dan yabancı askeri yetkililere 2. brifing

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 29 Eylül'de yaptığı ilk brifingin ardından yine yabancı ülkelerin askeri yetkililerine brifing verdi. Brifingde, Ermenistan'ın sivilleri bilinçli olarak hedef aldığı vurgulandı.

Azerbaycan'dan yabancı askeri yetkililere 2. brifing

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki gelişmelerle ilgili yabancı ülkelerin askeri yetkililerine brifing verdi.

Azerbaycandan yabancı askeri yetkililere 2. brifing



Brifing sırasında Ermenistan'ın sivil nüfusa ve altyapıya karşı yapılan kışkırtıcı eylemlerine vurgu yapıldı. Ermeni tarafının, uluslararası hukuk ve ilkelerden habersiz olarak, birliklerin temas hattının çok ötesinde bulunan sivil yerleşimlerini bilinçli olarak hedef aldığı ve bombaladığı vurgulandı. Ayrıca Ermenistan'ın sosyal medyada ürettiği yalan haberler ve yalan beyanlar üzerinde de duruldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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