Azerbaycan'dan yabancı askeri yetkililere 2. brifing

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki gelişmelerle ilgili yabancı ülkelerin askeri yetkililerine brifing verdi.











Brifing sırasında Ermenistan'ın sivil nüfusa ve altyapıya karşı yapılan kışkırtıcı eylemlerine vurgu yapıldı. Ermeni tarafının, uluslararası hukuk ve ilkelerden habersiz olarak, birliklerin temas hattının çok ötesinde bulunan sivil yerleşimlerini bilinçli olarak hedef aldığı ve bombaladığı vurgulandı. Ayrıca Ermenistan'ın sosyal medyada ürettiği yalan haberler ve yalan beyanlar üzerinde de duruldu.