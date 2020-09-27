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27.09.2020 - 13:27 | | DHA

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi: Bedelini ödeyecekler

Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirten Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Erivan yönetimi bu saldırının bedelini ödeyecektir.Dünya bu saldırgan tutuma karşı seyirci kalmamalı" dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi: Bedelini ödeyecekler

Ermenistan’ın aralıksız provokatif eylemlerini Güney Kafkasya’da tansiyonu yeniden yükseltti. Azerbaycan, Erivan’a yönelik uyarılarını daha da sertleştirdi. Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın provakatif eylemlerine bir yenisini daha eklendiğini ifade ederek, “Erivan yönetimi tarafından sivillerimize ve askerlimize yönelik saldırılarda şehit düşen askerimiz ve sivillerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev’in de halkımıza seslenmiş olduğu mesajda Ermenistan, gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırının bedelini ödeyecektir. Ermenistan binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurdu. Gerilimi arttırma çabasındadır. Erivan yönetimi, Asala, terör örgütü PKK gibi terör unsurlarını ülkesine yerleştirdi. Ermenistan’ın provakatif eylemlerini arttırdığını bir kez daha gördük. Bu saldırı karşılıksız kalmayacaktır. Bu saldırgan tutuma dünya seyirci kalmamalı. Kardeş ülke Türkiye ilk tepkisini ortaya koymuş, ilk destek de Türkiye’den gelmiştir. Dünya Ermeni tahrikleriyle bir kez daha karşı karşıya kalmıştır” dedi.

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