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BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Meclis'te sÃ¶z konusu kararÄ±n kabul edilmesinin, Fransa'nÄ±n 27 EylÃ¼l'den bu yana Azerbaycan'a karÅŸÄ± iftira ve histerik kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n iÅŸareti olduÄŸu belirtildi. Meclis'in bu kararÄ± onaylamasÄ± Azerbaycan'a karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve dÃ¼ÅŸmanca bir eylem olarak nitelendirilen aÃ§Ä±klamada, Meclis'in tamamen yanlÄ±ÅŸ gerekÃ§elerle Ermeni yanlÄ±sÄ± tutumlarÄ± savunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

AÃ§Ä±klamada, Azerbaycan'da Ã§eÅŸitli din ve etnik kÃ¶kenlerden insanlarÄ±n bir arada uyum ve barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle Azerbaycan ile Ermenistan arasÄ±nda ihtilafÄ±n dinler arasÄ± Ã§atÄ±ÅŸma gibi gÃ¶sterilmesinin yanlÄ±ÅŸ ve kabul edilemez olduÄŸu ifade edildi.Â

Meclis ve Senato'nun DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ konusunda aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±n uluslararasÄ± hukuka ve Fransa'nÄ±n uluslararasÄ± taahhÃ¼tlerine aykÄ±rÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, diÄŸer taraftan Meclis'in Ermeni ordusunun 1991'den bu yana AzerbaycanlÄ±larÄ±n temel insani haklarÄ±nÄ± ihlal etmesine iliÅŸkin bir karar almadÄ±ÄŸÄ±, bunun da Meclis'in pozisyonunun Ã¶n yargÄ±lÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, bu kararÄ±n bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlama konusundaki Ã§abalarÄ± sabote ettiÄŸi vurgulandÄ±. Bu kararla arabulucu Fransa'nÄ±n itibarÄ± ve gÃ¼venirliÄŸine darbe vurulduÄŸu ve kararÄ±n Azerbaycan ile Fransa iliÅŸkilerindeki tansiyonu artÄ±racaÄŸÄ± kaydedildi.Â

FRANSA, ERMENÄ°STAN'A DESTEK VERMEKLE ELEÅžTÄ°RÄ°LÄ°YORÂ

Ulusal Meclis, hÃ¼kÃ¼mete sÃ¶zde "DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ Cumhuriyeti"ni tanÄ±masÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan kararÄ± dÃ¼n onaylamÄ±ÅŸtÄ±. Senato da 25 KasÄ±m'da bu yÃ¶ndeki kararÄ± kabul etmiÅŸti.Â

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶zde "DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ Cumhuriyeti"ni tanÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini belirterek "Ermeni dostlarÄ±mÄ±zÄ±n kendisi bunu istemedi. BÃ¶yle bir karar alÄ±nÄ±rsa kendi kendimizi (AGÄ°T) Minsk Grubundan Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ oluruz ve arabulucu rolÃ¼mÃ¼zden vazgeÃ§miÅŸ oluruz." demiÅŸti.Â

SÃ¶z konusu karar kabul edilmesine karÅŸÄ±n Azerbaycan ile Ermenistan arasÄ±nda imzalanan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nda, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'Ä±n statÃ¼sÃ¼nÃ¼ belirten unsur bulunmuyor.Â

AyrÄ±ca BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) gÃ¶re, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ, Azerbaycan topraÄŸÄ± olarak kabul ediliyor.Â

Meclis ve Senato'nun bu yÃ¶nde karar kabul etmesinde Ermeni lobisinin etkisi olduÄŸu deÄŸerlendiriliyor.Â

Fransa, AGÄ°T Minsk Grubu EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ã¼lkelerden biri olarak DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununda tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleÅŸtiriliyor.