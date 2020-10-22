MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Azeri spiker gözyaşlarını tutamadı! Ağlaya ağlaya sundu...
ABONE OL
22.10.2020 - 11:51 |

Azeri spiker gözyaşlarını tutamadı! Ağlaya ağlaya sundu...

Azerbaycan'da TV spikeri olan Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtuluş haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı.

AZERİ SPİKER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

ARB24 isimli Azerbaycan kanalında spikerlik yapan Günel Mövsümova, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı.

15 YILDIR BU ANI BEKLİYORDU

Sunucu Mövsümova, memleketinin bugün işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilanlı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım" dedi.

 

    Memleketinin düşman işgalinden kurtuluşunu gözyaşları içerisinde sunduAzerbaycan'da TV spikeri olan Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtuluş haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu! Başıma ilk defa böyle bir olay geldi

    85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu! Başıma ilk defa böyle bir olay geldi

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Ankara'nın gündeminde...

    Ankara'nın gündeminde...

    KPSS 60 puan ile alan yerler nereler? KPSS 50,55, 60,65,70,75,80 puan ile nereye atanılır?

    KPSS 60 puan ile alan yerler nereler? KPSS 50,55, 60,65,70,75,80 puan ile nereye atanılır?

    Sıradaki Haber