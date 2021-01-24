Azil ihtimali azaldı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki Başkan Donald Trump’ın, Kongre baskını nedeniyle Senatodaki azil yargılamasının 8 Şubat haftasında başlayacağını açıkladı. 25 Ocak Pazartesi günü Temsilciler Meclisinin kendilerine azil maddesini göndereceğini hatırlatan Schumer, “Hem Temsilciler Meclisindeki iddia makamı hem de savunma makamı hukuki tezlerini hazırlamak için yeterli zamana sahip olacaklar. 8 Şubat haftasında taraflar, hazırladıkları dosyaları sunmaya başlayacaklar” ifadesini kullandı. Senatoda başlayacak yargılama takvimine göre gelecek pazartesi günü Temsilciler Meclisi, daha önce kabul ettiği Trump’ın azline yönelik maddeyi Senatoya gönderecek. Söz konusu madde pazartesi akşamı Senato Genel Kurulunda okunacak.

Trump’ın yargılanmasında jüri görevi görecek olan senatörler, 26 Ocak Salı günü bu görevleri için yemin edecekler ve aynı gün Trump’a yargı süreci için davetiye gönderilecek. Trump’ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi için 2 Şubat’a, Temsilciler Meclisinin de ön duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump’ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak. Trump’ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat gününe kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre Trump’ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

Fikir değiştirdiler

Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Senatodaki çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtildi. Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senatodaki azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirdi. Trump’ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3’te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Bu durumda her iki partinin de 50’şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump’ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.

CNN’in konuyla ilgili haberinde, Kongre baskınının hemen ardından ciddi sayıda Cumhuriyetçinin Trump aleyhine oy vermeyi düşündüğü, ancak olayların sıcaklığını yitirmesinin ardından bu isimlerin fikirlerini değiştirdiği öne sürüldü. Demokratların süreci başlatmasının ardından konuşan Cumhuriyetçi vekiller, 17 senatörün Trump aleyhine oy vermesinin artık mümkün olmadığını ifade ediyor.

ABD Kongresinde 6 Ocak’ta yaşanan baskında 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Demokratların “isyana teşvik” ile suçladığı Trump’a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump’ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Taliban anlaşması gözden geçirilecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Şubat 2020’de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçireceklerini ve Taliban’ın taahhütlerinde durup durmadığını inceleyeceklerini bildirdi. Sullivan, ABD’nin 2020 Şubat ayında Taliban ile yaptığı barış anlaşmasını gözden geçirerek, Taliban’ın terör gruplarıyla ilişkilerini kesme, Afganistan’da şiddeti azaltma, Afgan hükümeti ve diğer paydaşlarla anlamlı müzakereler yapıp yapmadığı konularını inceleyeceklerini aktardı.

Kurabiye ikramı

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda görevli Ulusal Muhafızlardan bazılarının bir otoparkta uyurken çekilen fotoğraflarının eleştirilere neden olmasının ardından özür diledi. Biden, Ulusal Muhafızların otoparkta uyumak zorunda kalması üzerine, birliğin komutanını arayarak olanlar için özür diledi ve ihtiyaçlarını sordu. First Lady Jill Biden da Ulusal Muhafızları, şahsen teşekkür etmek için askerlerden bazılarını ziyaret ederek, Beyaz Saray’dan getirdiği bisküvileri hediye etti. First Lady, “Beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize şahsen teşekkür etmek amacıyla bugün buraya gelmek istedim” ifadelerini kullandı.