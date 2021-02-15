BAE İsrail'de büyükelçilik açmaya hazırlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bir heyet, İsrail ile ilişkileri normalleştirdikten sonra karşılıklı büyükelçilik açma hazırlıkları kapsamında Tel Aviv’e geldi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, BAE'den bir teknik heyet, Tel Aviv'de Abu Dabi Büyükelçiliğinin açılması hazırlıklarının bir parçası olarak bugün İsrail'e geldi. Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend el-Uteybe dün, Muhammed Mahmud Al Haca'nın ülkesinin Tel Aviv Büyükelçisi olarak atandığını bildirmişti.

İsrail ise 24 Ocak’ta Abu Dabi’de büyükelçilik açmış ve eski Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

İSRAİL FUARDA YOK

Öte yandan, İsrailli firmaların gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenecek savunma fuarına katılmayacağı duyuruldu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iptal kararının ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşların büyük ölçüde kısıtlanması nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın İsrailli savunma firma yetkililerin BAE'ye seyahat etmesine izin verilmesi için İsrail'deki sorumlu komiteye başvurulduğu ancak uçuş izni çıkmadığı ifade edildi.

Abu Dabi'de 21-25 Şubat'ta düzenlenecek IDEX savunma fuarına İsrail'den birçok firmanın katılması planlanmıştı.

İptal edilmeseydi, ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası İsrailli firmalar BAE'de ilk kez bir fuara katılmış olacaktı.

İsrail'de 26 Ocak'ta başlayan ve 21 Şubat'ta sona erecek karar doğrultusunda Kovid-19 önlemleri kapsamında yabancı hava yollarının ülkeye yapacağı uçuşlara izin verilmiyor.

BAE ve İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.