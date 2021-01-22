MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
ABONE OL
22.01.2021 - 23:23 | | AA

BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 776'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 346'ya yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

 

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 552 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 3 bin 945 kişinin iyileştiği belirtildi. 

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 776'ya, vaka sayısının 270 bin 810'a, iyileşen hasta sayısının da 243 bin 267'ye çıktığı bildirildi. 

SUUDİ ARABİSTAN 

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı. 

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 346'ya, vaka sayısının 365 bin 988'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 357 bin 525 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi. 

KATAR 

Katar Sağlık Bakanlığı ise 263 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 148 bin 521'e çıktığını açıkladı. 

İyileşenlerin sayısının 144 bin 619'a ulaştığı belirtilen açıklamada salgında toplam can kaybının 248 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet