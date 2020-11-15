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15.11.2020 - 16:44 |

BAE'de devlete ait tesisi fotoğraflayan iki İsrailli gözaltına alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde devlete ait bir tesisin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle iki İsraillinin gözaltına alındığı bildirildi.

BAE'de devlete ait tesisi fotoğraflayan iki İsrailli gözaltına alındı

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, 2 İsraillinin yasak olmasına rağmen Dubai kentinde devlete ait resmi bir tesisin fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle BAE güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan İsraillilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, habere ilişkin İsrailli veya BAE'li yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

BAE'de yasalar gereği çeşitli hükümet binalarının, askeri alanların ve havaalanlarının fotoğraflanmasına izin verilmiyor.

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını imzalamıştı.

Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti getirmişti.

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