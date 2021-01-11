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11.01.2021 - 00:38 | | AA

BAE'den Türkiye'ye 'ilişkiler normalleşsin' mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye ilişkilerinin, karşılıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde normalleşmesini istediğini söyledi.

BAE'den Türkiye'ye 'ilişkiler normalleşsin' mesajı

 

Gargaş, BAE merkezli "SkyNews" Televizyonu'na verdiği özel bir röportajın bir kısmında, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

"Türkiye ile ihtilaflara veya sorunların yaşanmasına yol açacak herhangi bir sebep söz konusu değildir." diyen Gargaş, Türkiye'nin son dönemlerde Avrupa Birliği'ne yönelik ümit verici ifadelerini gördüklerini belirtti. 

Gargaş, "Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz; karışlıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz." dedi. 

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelmişti. El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı. 

Katar anlaşmasının ardından BAE kanadından Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine dair açıklamalar gelmeye başlamıştı. 

Gargaş, son olarak 7 Ocak'ta ülkesinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki bir numaralı ticaret ortağı olduğunu söylemişti.

 

Ankara'da 4,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdıAFAD, saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
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