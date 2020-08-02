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02.08.2020 - 07:00 |

BAE’den Türkiye’ye küstah yanıt

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında özellikle son dönemde Libya konusunda artan gerginlik devam ediyor.

BAE’den Türkiye’ye küstah yanıt

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye tepki gösterdi ve Türkiye’nin Arap ülkelerinin işlerine karışmayı bırakması gerektiğini söyledi. Gargaş, Twitter’dan paylaştığı mesajında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yaptığı yorumların kışkırtıcı olduğunu söyleyerek “İlişkiler tehdit ve müdahalelerle yönetilemez. Artık sömürgeci yaklaşımlara yer yok. Türkiye Arap ülkelerinin işlerine karışmaya son vermelidir” ifadelerine yer verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda BAE, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Libya’da Halife Hafter’e verdikleri desteği kesmeleri gerektiğini söylemişti.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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