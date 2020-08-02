BAE’den Türkiye’ye küstah yanıt

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye tepki gösterdi ve Türkiye’nin Arap ülkelerinin işlerine karışmayı bırakması gerektiğini söyledi. Gargaş, Twitter’dan paylaştığı mesajında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yaptığı yorumların kışkırtıcı olduğunu söyleyerek “İlişkiler tehdit ve müdahalelerle yönetilemez. Artık sömürgeci yaklaşımlara yer yok. Türkiye Arap ülkelerinin işlerine karışmaya son vermelidir” ifadelerine yer verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda BAE, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Libya’da Halife Hafter’e verdikleri desteği kesmeleri gerektiğini söylemişti.