BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yandı

Trump, “BAE’nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var. Bu iyi bir şey, çünkü biliyorsunuz birçok kez ülkelerle 10 centlik anlaşmalar yapıyoruz. İstediklerini veriyoruz, sonra paraları olmadığı için ödeme yapamıyorlar” ifadelerini kullandı. Trump, bazı pilotlarla konuştuğunu ve F-35’lerin avantajının hava savunma sistemlerinde görülmemesinin kendileri için bir avantaj olduğunu belirterek, “Konuştuğum pilotlar Tom Cruise’dan daha iyi görünüyordu” dedi.

BAE’ye F-35 satışı konusunda Trump, “Onlar (BAE) F-35 satın almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz ancak Ortadoğu’daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular” diye konuştu. Trump, BAE ile İsrail arasında “ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi” için varılan anlaşmaya Suudi Arabistan’ın da dahil olup olmayacağına yönelik bir soruya ise “Birçok ülke hızlı bir şekilde bu anlaşmaya geliyor. Hepsi geldiğinde İran da gelecektir. Ortadoğu’da barış olacak. Bu iyi olacak” yanıtını verdi.

Trump öte yandan, İran’a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bilgilendirilmesi için talimat verdiğini açıkladı.