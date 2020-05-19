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19.05.2020 - 02:48 | | AA

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı

Gelen son dakika haberine göre; Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı

 

Irak’ta hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge’de bulunan boş bir eve Katyuşa füzesi isabet etti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı saldırıda, füzenin isabet ettiği evin duvarında hafif hasar meydana geldiği aktarıldı.

Füzelerin Bağdat’ın doğusundaki Filistin Caddesi bölgesinden atıldığı kaydedildi. Söz konusu bölgede İran’a yakın bazı Şii milis güçlerin bulunduğu biliniyor.

Saldırı sonrası Yeşil Bölge’den kısa süreliğine siren sesleri yükseldi.

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