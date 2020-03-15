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15.03.2020 - 15:05 | | İHA

Bağdat'ta virüs nedeniyle 3 günlük resmi tatil ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta korona virüsü vakalarının artması üzerine 3 günlük resmi tatil ilan edildi.

Bağdat'ta virüs nedeniyle 3 günlük resmi tatil ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Muhammed Cabir el-Ata yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki Salı gününden itibaren Perşembe gününe kadar Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları dışındaki bütün devlet kurumlarında 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Tatilin amacının virüsün yayılmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan el-Ata, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Korona virüsüne karşı mücadele etmek için gereken tedbirler alınmıştır, Bağdatlıların içi rahat olsun" dedi.

5 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak'ta korana virüsü vaka sayısı 110'a yükselirken, Musul, Zikar, Babil, Selahattin ve Kerbela illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise virüs vakası 29'a ulaştı.

 

Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktıADIYAMAN'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.
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