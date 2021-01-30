Bağımsızlık ‘savaş sebebi’

Savunma Bakanlığı Sözücüsü Wu Qian, “Ateşle oynayan yanar. Tayvan’ın bağımsızlığı savaş anlamına gelir” dedi. Tayvan, geçen hafta Washington yönetiminden Pekin’in baskısı sebebiyle yardım istemişti. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, bununla birlikte Joe Biden’ın başkanlığıyla ‘Çin ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin yeni bir tarihi başlangıç noktasında olduğunu’ da söyledi.

Washington’ın Pekin’i baskı altında tutma politikalarını ‘imkansız görev’ diye niteleyen sözcü, Tayvan’ın resmen bağımsızlık ilanının savaş anlamına geleceği uyarısını yaptı.

Bu gelişmelere karşılık Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-Wen de Çin’in tehdit ve sindirme çabalarını kınadığını ifade ederek, “Tayvan, adanın özgürlüğünü savunabilecek güçte ve bu konuda da zorlanmayacaktır” diye konuştu.

Öte yandan İngiltere, Hong Kong vatandaşları için bir vize programı başlattı.