‘Bağışıklık’ tartışması

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine Kovid-19 tanısı konulmasının ardından başlayan tartışmalara rağmen, seçim çalışmalarına tam gaz geri döndü. Trump dün Florida’daya giderken, bugün bir diğer kararsız eyalet olarak nitelenen Pennsylvania’da, Çarşamba ise Iowa’da olması bekleniyor. Hastalığı atlattığı yönünde açıklamalar yapan Trump’ın bu söylemi ise tartışılmaya devam ediyor. Nitekim Pazar günü “Fox” kanalına röportaj veren Trump, hastalığı tamamen atlattığını, kendisine deneysel bir antikor tedavisi uygulandığını ve artık hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu savundu. Trump, “Bir kez atlattığınız zaman bağışıklık kazanıyorsunuz. Ben bağışıklık kazandım. Belki kısa bir süre için belki uzun bir süre için. Başkan’ın sağlığı çok iyi” şeklinde konuştu.

Twitter gizledi

Bununla birlikte benzer bir mesajı Twitter üzerinden de paylaşan Trump’ın “bağışıklık” tweeti, Twitter tarafından gizlendi ve uyarı konuldu. Twitter Trump’ın bu mesajına “Bu tweet, Kovid-19’la ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Bununla birlikte Twitter, mesajın erişilebilir olmasının, kamuoyunun çıkarına olabileceğine karar vermiştir” uyarısı koydu.

Trump’ın yapacağı mitingler ise büyük önem taşıyor. Zira Florida seçimin kaderini belirleyecek bir eyalet olarak görülüyor. Anketler Florida’da Biden’ın önde olduğunu gösterirken, Trump’ın seçimi kazanması için Florida’yı önde bitirmesi gerekiyor. Kamuoyu yoklamalarına göre ABD genelinde Biden, Trump’ın 10 puan önünde. Ancak Florida gibi kilit konumundaki eyaletlerden gelecek sonuçlar seçimin kaderini değiştirebilir.

‘Sözlerim çarpıtıldı’

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir kampanya reklamında kendisine ait sözlerin yanıltıcı şekilde kullanıldığını savundu. Fauci, reklamda koronavirüsle mücadelede “Kimsenin daha fazlasını yapabileceğini düşünemiyorum” diyor. Fauci’nin sözlerinden önce de “Başkan Trump koronavirüsten toparlanıyor, Amerika da...” deniliyor. Fauci, aslında bu sözleriyle Trump’tan değil, kendisinden ve diğer yetkililerden bahsettiğini söyledi. Salgın hastalıklar uzmanı, şu ana dek hiçbir aday için destek açıklaması yapmadı.

Biden daha çok bağış topladı

ABD’de başkanlık seçimlerine 1 aydan az süre kala Demokrat aday Joe Biden, seçim kampanyasına topladığı bağışlarla Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ı geride bıraktı. Anadolu Ajansı’nın Washington merkezli sivil toplum kuruluşu “Center for Responsive Politics”in son verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 seçimleri için yapılan bağışların toplam tutarı 3 milyar doları aştı. Biden’ın seçim kampanyası için bu zamana kadar 708,5 milyon dolarlık bağış yapılırken, Trump için yapılan bağışlar 595 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Öte yandan ABC kanalına çıkan Eric Trump, babasının vergi ödemediğine, başkan seçilmeden önce borç içindeki iş imparatorluğunun başkan olmasından sonra korunup kollandığına dair haberlere tepki gösterdi. Oğlu, Trump’ın başkanlıktan kar etmediğini, bilakis bir servet kaybettiğini savundu.

Tarihi oturum başladı!

ABD’de ülkenin geleceğine etki edebilecek önemde görülen Yüksek Mahkeme’deki görevlendirme için Senato’daki onay oturumu başladı. 4 gün sürecek oturumlarda Başkan Donald Trump’ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett’in onaylanması değerlendirilecek. Barrett, Senato Adalet Komitesi önündeki ilk konuşmasında, tarafsız ve adil olacağını söyledi.