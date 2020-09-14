Bahreyn anlaşması Arap ülkelerini böldü

ABD’nin desteğiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Bahreyn’in de İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı alması, özellikle Arap dünyasında farklı tepkilere neden oldu. Pek çok Arap ülkesi kararı eleştirirken, Umman gibi ülkelerse gelişmeden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Mısır, Ürdün ve BAE’nin ardından Bahreyn’in de, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması, Arap dünyasında farklı tepkilere neden oldu. Örneğin Umman’dan yapılan açıklamada Bahreyn’in İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Bahreyn’in de İsrail’le ilişkileri normalleştirmesinin, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önünü açmasının umut edildiği belirtildi.

Ancak bu karar tüm Arap dünyası içerisinde Umman gibi pozitif algılanmadı. Bahreyn’in kararına İran, Filistin ve Lübnan’da Hizbullah tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı’nın anlaşmayı kınayan açıklamasının ardından Lübnan’da İran destekli Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, Bahreyn’in İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı almasının en sert biçimde kınandığı ve bunun Filistin halkına ihanet olduğu ifadeleri yer aldı. Hizbullah, bu kararı alan Bahreyn’in ABD’nin isteğini yerine getirdiğini öne sürdü.

Söz konusu karara Filistinliler de tepki gösterdi. Bir grup Filistinli gösterici Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail bayraklarını yakarak protesto gösterisi düzenledi. Gösteri Hamas tarafından Gazze’de organize edildi.

İran’dan sert tepki

Hamas yetkilisi Mahir El-Kutsal da yaptığı açıklamada İsrail’le ilişkileri normalleştirme salgınıyla savaşmak zorunda olduklarını söyledi. Mısır’daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı Sözcüsü Talat Fehmi de, “Bahreyn’in İsrail’le normalleşmesini ve bu karara destek veren ülkelerin tavrını kınadıklarını” açıkladı. Açıklamada, Müslüman Kardeşler’in temel olarak İsrail ile her türlü normalleşmeye karşı olduğu kaydedildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamada İsrail’le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varan Bahreyn yönetimini “ihanetle” suçladı. Açıklamada, Manama yönetiminin, ABD’nin baskıları doğrultusunda kendi halkının iradesini hiçe sayarak İsrail ile anlaşmaya vardığına dikkat çekildi. Açıklamada, Bahreyn yönetimine stratejik Basra Körfezi ve Umman Denizi’ni İsrail’in nüfuzuna açmama uyarısı yapıldı.