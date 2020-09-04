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04.09.2020 - 01:47 | | AA

Bahreyn, BAE-İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.

Bahreyn, BAE-İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı

 

Bahreyn haber ajansı BNA'nın, Sivil Havacılık İdaresi'nden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Abu Dabi'nin, "tüm ülkelerden" BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılması yönündeki talebi onaylandı. Söz konusu kararla İsrail uçaklarının BAE'ye yapacağı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılmasının önü açılmış oldu.

Suudi Arabistan da önceki gün, tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vermişti. Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş pazartesi gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

İsrailli heyet, BAE temaslarının ardından Tel Aviv'e dönerken de Suudi Arabistan hava sahasını kullanmıştı.

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmadığı için İsrail'e ait uçakların hava sahasını kullanmasına izin vermiyordu.

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