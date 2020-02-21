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21.02.2020 - 00:35 | | AA

Bakan Çavuşoğlu'na Alman mevkidaşı Maas'tan taziye mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türkler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi.

Bakan Çavuşoğlu'na Alman mevkidaşı Maas'tan taziye mesajı

 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ırkçı terör saldırısına ilişkin taziye mesajı gönderdi.

Maas mesajında, bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkler için başsağlığı dileyerek, yabancı düşmanlığı ile mücadelede ve demokraside kararlı olduklarını belirtti.

Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.
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