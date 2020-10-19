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19.10.2020 - 09:55 | | DHA

Bakan İngiliz kadını taciz etmişti... Festival BAE ile ilişiğini kesti!

Caitlin McNamara adlı İngiliz kadının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan'ın kendisini taciz ettiği iddiasının ardından edebiyat festivalini düzenleyen firma yetkilileri, BAE ile ilişiği kestiklerini ifade etti.

Bakan İngiliz kadını taciz etmişti... Festival BAE ile ilişiğini kesti!

İngiliz medyasından The Times gazetesinin dünkü haberinde, 32 yaşındaki Caitlin McNamara, 69 yaşındaki Al Nahyan'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

Saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti. Villadan kaçan McNamara, doktor annesini arayarak tıbbi tavsiye alırken ülkeden ayrılma planları yaptı. Bu sırada Bakan McNamara'yı aramaya devam etti.

Telefon kayıtları, olaydan sonraki gün Nahyan'ın 14 kez aradığını ve 16 Şubat Pazar günü de mesaj gönderdiğini ortaya koydu. 

FESTİVALİN ORGANİZTÖRLERİ BAE İLE BAĞI KOPARDI 

Öte yandan, olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Edebiyat dünyasının önemli festivallerine imza atan dünyaca ünlü Hay Festivali yetkilileri, McNamara'ya yapılan cinsel saldırı suçlamasından sonra BAE ile ilişkilerini kestiğini açıkladı.

 

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