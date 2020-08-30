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30.08.2020 - 12:38 |

Banksy'nin Akdeniz'de mahsur kalan yardım gemisindeki göçmenlerin tümü kurtarıldı

Louise Michel'den gelen yardım çağrısına İtalya sahil güvenliği ve Avrupalı STK'lar yanıt verdi.

Banksy'nin Akdeniz'de mahsur kalan yardım gemisindeki göçmenlerin tümü kurtarıldı

Akdeniz'de mahsur kalan, gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin finanse ettiği yardım gemisindeki tüm göçmenler kurtarıldı.

200'den fazla göçmeni taşıyan pembe ve beyaza boyalı gemi Maltalı ve İtalyan yetkililere acil yardım çağrısı yapmıştı. İtalyan Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada Akdeniz'deki MV Louise Michel adlı gemide bulunnan en savunmasız durumdaki 13'ü çocuk 49 göçmeni cumartesi günü bir devriye botuyla kurtardıklarını duyurdu.

Geriye kalan yaklaşık 150 göçmen ise Alman sivil toplum örgütü Sea Watch ve Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından kiralanmış başka bir gemiye alındı.

Doktorların Sea Watch-4 adlı gemiye aldığı göçmenlerin yanık, dehidrasyon ve hipotermi nedeniyle tedavi gördüğü de belirtildi.

Almanya bandıralı Louise Michel gemisi Akdeniz'de en az bir göçmenin öldüğü bir bota yardım ettikten sonra yardım çağrısında bulunmuştu.

Mürettebat, geminin çok kalabalıklaşması sonucu hareket edemediğini ayrıca uzun süre denizde kalmaları ve bazılarının benzin yanığına sahip olması nedeniyle göçmenlerin yardıma ihtiyacı olduğu uyarısını yapmıştı.

Kurtarılan göçmenler Louise Michel'in kendilerine yarım etmek için yanlarına gelmeden önce 3 göçmenin de öldüğünü söylemişti.

Kimliğini gizleyen Britanyalı ünlü sokak sanatçısı Banksy internetten yaptığı açıklamada gemiyi satın alma nedeninin "Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin kasıtlı olarak Avrupalı olmayanlardan gelen yardım çağrılarını dikkate almaması" olduğunu söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe

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