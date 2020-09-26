‘Barışçıl devir teslim’ ABD’nin gündeminde

Trump’ın aksine, hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti temsilcileri, seçimin sorunsuz bir şekilde geçmesi ve sonuçlarının uygulanması için gereken her şeyin yapılacağını açıkladı. Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, “3 Kasım’daki seçimin kazananı 20 Ocak’ta görevine başlayacak. 1792’den beri her 4 yılda bir olduğu gibi düzenli geçiş olacaktır” dedi. Trump’a en yakın isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, “Size geçişin barışçıl olacağının garantisini verebilirim” dedi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany ise, Trump’ın açıklamalarına ilişkin tartışmalara değinerek “Başkan, özgür ve adil bir seçimin sonuçlarını kabul edecek” ifadesini kullandı.