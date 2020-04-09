Başbakan Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor öldü

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'dan koruyucu ekipman talep eden doktor, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sky News kanalının haberine göre, 53 yaşındaki Abdul Mabud Chowdhury, durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

18 Mart'ta Başbakan Johnson'a ülkedeki her bir sağlık çalışanına 'acilen' koruyucu ekipman temin etmesini isteyen bir mesaj gönderen doktorun Covid-19 kaptığı belirlendi.

Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Chowdhury, mesajında sağlık çalışanlarının hastalarla doğrudan temasta olduklarını belirterek, "Diğerleri gibi bizim de bu dünyada ailemiz ve çocuklarımızla hastalıksız yaşama hakkımız var" demişti.

Londra'daki Homerton Hastanesinde çalışan doktor, başkent yakınlarındaki Romford kasabasındaki Queen's Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Can kaybının 8 bine yaklaştığı İngiltere'de, en az 15 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.