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04.06.2020 - 16:21 | | AA

Başbakanın sözünü 'Herkes çimlerin üzerinden çekilebilir mi lütfen?' cümlesiyle kesti

Yeni konut planını gazetecilere anlatmak için bir bahçeyi seçen Avustralya Başbakanı Morrison, ev sahibinin uyarısıyla bahçeden çıktı.

Başbakanın sözünü 'Herkes çimlerin üzerinden çekilebilir mi lütfen?' cümlesiyle kesti

Avustralya'da bir kişi, evinin önünde basına açıklama yapan Başbakan Scott Morrison ile basın mensuplarına çimlere basmamaları için müdahale etti.

SkyNews'in haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinin Googong kentini ziyaret eden Morrison, burada yeni konut planına ilişkin basına açıklama yaptı.

Açıklamayı bir evin önünde yapan Morrison'un sözü, bahçedeki çimlere bastıkları için evden çıkıp Başbakan ile basın mensuplarını uyaran vatandaş tarafından kesildi.

Vatandaş, "Herkes çimlerin üzerinden çekilebilir mi lütfen" derken, bunun üzerine Başbakan Morrison "Elbette, haydi biraz ilerleyeyim." yanıtını verdi.

Avustralyalı yine de ikazını sürdürdü ve bahçeye yeni tohum attığını söyledi.

Bunun üzerine Morrison, basın mensuplarından yine çimlerin üzerinden çekilmelerini istedi.

Vatandaş daha sonra Başbakandan "Üzgünüm ahbap" diyerek özür diledi. Morrison, bu özre "Sorun yok, teşekkürler." ifadesiyle karşılık verdi.

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