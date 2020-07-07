Başkan amcasına meydan okuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1981’de 42 yaşındayken alkolden ölen ağabeyi Fred Trump Jr.’ın kızı, psikolog Mary Trump, yayınlayacağı kitabıyla başkanın sırlarını ifşa etmekte kararlı. Trump ailesinin yayınını engellemeye çalıştığı Mary Trump’ın “Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı?” adlı kitabının 11 Ağustos’ta piyasaya çıkması planlanıyor.

Miras kavgası

Kitapta ailenin vergi yolsuzlukları da dahil olmak üzere Başkan Trump’ın pek çok sırrı yer alıyor. Başkan amcasına “kafa tutan” 55 yaşındaki yeğenin ailesiyle olan kötü ilişkisi eskiye dayanıyor. Mary ve erkek kardeşi Fred III, dedeleri Fred Sr.’ün 1999’da ölmesinin ardından aileyle miras paylaşımında gerginlik yaşadı.

Mary ile Fred III, 2000 yılında Donald Trump ile kardeşleri Maryanne ve Robert’a miras davası açtı. Mary, Başkan Trump’ın Alzheimer olan babası Fred Trump Sr.’e kötü davrandığını ve etkisine aldığını öne sürdü. Mary’nin iddiasına göre, zihinsel sorunları olan dedesi, çocuklarının etkisiyle ölümünden 8 yıl önce vasiyetini tekrar yazdı ve mirasının büyük payını hayattaki çocuklarına paylaştırdı.

Aldığı ve verdiği!

Donald Trump babasından 413 milyon dolar alırken, babaları öldüğü için Mary ve kardeşine ise kişi başı sadece 200 bin dolar verildi. Mary, 2000 yılında verdiği röportajda, Donald, Maryanne ve Robert Trump kardeşlerin, ailenin pek çok üyesinin sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan fonu kestiklerini iddia ederek “Hala ve amcalarım kendilerinden utanmalı” dedi.

Seçimi kazandığı gün yıkıldı

Yaşam koçluğu yapan Mary Trump, 2016 yılında amcası Donald Trump başkan seçildikten sonra sessizliğini bozdu ve Twitter’a “Bu hayatımın en kötü gecelerinden biri” diye yazdı.

Seçimi kaybeden Demokratların adayı Hillary Clinton için ise “olağanüstü bir insan ve kamu görevlisi” ifadelerini kullanarak desteğini belli eden Mary Trump, sosyal medyada açıkça Cumhuriyetçi amcasının politikalarını eleştirmeye başladı.

Mary Trump’ın Twitter profilinde şu sıralar Başkan Trump’a karşı eylemlerde bulunan ırkçılık karşıtı grubun adı olan “Siyahların hayatı değerlidir” (black lives matter) yazması da dikkat çekici.

Haladan suçlama

Mary Trump’ın kitap yayınlayacağını duyurmasının ardından suçlamaların diğer hedefi olan Başkan Trump’ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry yeğenini suçladı. Maryanne hala, “Mary ve kardeşi Fred, dedelerini sadece tatillerde gören sorumsuz torunlardı” dedi.

Başkan Trump ise yeğenleri için “İkisi de bataklıkta kalmadı. Krallar ve kraliçeler gibi yaşıyorlar” diye konuştu.

Başkan Trump, ağabeyi Fred Trump Jr’ın ölümünün hayatını nasıl etkilediği konusunda daha önce konuşmuştu. Başkan, ağabeyini aile işine itme konusunda baskı yaptığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti.

Travmalar, ihmaller

Mary Trump’ın yazdığı kitap, “Travmalar, yıkıcı ilişkiler, ihmal ve suistimallerin trajik bir kombinasyonunun” Başkan Trump’ın bugünkü kişiliğini şekillendirdiği iddiasında bulunuyor.