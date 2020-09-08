Başkanın hedefinde

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin Birinci Dünya Savaşı’nda ölen ABD askerlerinden “kaybedenler” ve “enayiler” olarak bahsettiğini iddia eden “Atlantic” dergisinin sahiplerinden Laurene Powell Jobs’ı (56) hedef aldı. Trump, 2011’de ölen teknoloji devi Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs’u Twitter’da eleştirdi. ABD Başkanı, Twitter’daki paylaşımında, “Steve Jobs, mirasını bıraktığı eşinin bir dolandırıcı tarafından yönetilen, sahte haberler ve nefret yayan başarısız, radikal sol bir dergiye boşa para harcaması nedeniyle mutlu olmazdı. Ona tepkinizi gösterin” dedi.



‘600 bin dolar bağışladı’



Trump ayrıca muhafazakar bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA’in başkanı Charlie Kirk’in bir iddiasını da Twitter’da paylaştı. Kirk’ün paylaşımında, Laurene Powell Jobs’un muhalefetteki Demokratların, Trump’a karşı 3 Kasım seçimleri için aday gösterdiği Joe Biden’ın kampanyasına 600 bin dolar bağışladığı öne sürüldü.



En zengin 6. kadın



ABD’nin teknoloji devi Apple’ın kurucusu Steve Jobs 5 Ekim 2011’de pankreas kanserinden öldü. Steve Jobs’tan eşi Laurene Powell Jobs’a 27.5 milyar dolarlık miras kaldı. Şu an serveti 26 milyar dolar olan üç çocuk annesi Jobs, dünyada en zengin 6. kadın konumunda. Emerson Collective şirketi aracılığıyla 2017’den beri “Atlantic” dergisinin çoğunluk hissesine sahip olan Laurene Powell Jobs’un, 2016’daki seçimlerde de Trump’ın rakibi Hillary Clinton’ın kampanyasına

2 milyon dolar bağışladığı biliniyor.



Orijinal sandı, sahte çıktı



Başkan Trump’ın 2018’deki Paris ziyareti sırasında, ABD’nin Fransa Büyükelçisi’nin konutundan alıp Beyaz Saray’a götürdüğü “sanat eserleri”nin sahte çıktığı açıklandı. Sanat danışmanları, Trump’ın getirdiği parçalardan Franklin büstünün ve portresinin kopya olduğunu bildirdi. Bibloların da 20. yüzyılın başlarında yapıldığı ama 16. yüzyıldan kalma eserlermiş gibi gösterildiği belirtildi. Söz konusu kopya çalışmaların değerinin 750 bin dolar olduğu ifade edildi.