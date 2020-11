Başkanlık yolunda...

ABD’de başkanlık seçimi oy sayımı hala devam ederken, dün Demokrat aday Joe Biden çok kritik bir eşiği aştı ve geride olduğu Georgia ve Pensilvanya eyaletlerinde öne geçti. Tüm zamanların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımına ilişkin tartışmalar sürüyor. Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Pensilvanya’dan çıkacak sonuçların belirleyici olacağı seçimde kazanan henüz belli değil. Ancak dün Biden, Donald Trump’ın önde olduğu Georgia ve Pensilvanya’da da öne geçerek rakibine çok büyük bir darbe indirdi. Biden halihazırda Arizona, Nevada’da seçimi önde götürüyor. Biden’ın Wisconsin ve Michigan’da da seçimi kazandığı ifade ediliyor. Biden, Pensilvanya’da galip gelmesi halinde diğer eyaletlerdeki duruma bakılmaksızın Seçici Kurul’daki delege sayısını 270’e çıkaracak ve ABD’nin 46. Başkanı seçilecek. Son sonuçlarla birlikte Trump’ın yarışı önde götürdüğü tek eyalet olarak Kuzey Carolina kaldı. Eğer seçim bu şekilde sonuçlanırsa, Biden delege sayısında ciddi bir fark atarak yarışı kazanmış olacak. Trump’ın seçilme umudunu koruması için Pensilvanya ve Georgia’yı kaybetmemesi gerekiyor.

Biden: Kazanacağım

ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak, ne şimdi ne daha sonra” ifadesini kullandı. Biden, ABD’nin şimdiye kadar birçok mücadeleden geçtiğini kaydederken, seçimleri kazanacağından hiç şüphe duymadığını belirterek destekçilerinden sakin kalmasını istedi.

Trump: Savaşacağım

Donald Trump ise kesinlikle geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Trump, sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Trump, “Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz” ifadesini kullandı. Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, “Biz büyük medya, para ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık” değerlendirmesinde bulundu.

Dürüst bir seçim istediklerini ve bunun Amerikan halkının yararına olacağını kaydeden Trump, “Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum” şeklinde konuştu.

Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı açıklamada da, “Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim” mesajını verdi.

Pensilvanya’da itiraz

Öte yandan Biden’ın Pensilvanya’da öne geçmesinin ardından Trump’ın kampanya ekibi bir basın açıklaması yayımladı. Kampanya Avukatı Matt Morgan, “Seçim daha bitmedi” derken, Georgia’da oy sayımında usulsüzlük olduğunu, Pensilvanya’da ise seçim gözlemcilerinin izinlerinin olmasına rağmen sayım salonlarına alınmadığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti de Pensilvanya’da oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. 3 Kasım’dan sonra seçim merkezlerine ulaşan posta oylarının sayılmaması için Yüksek Mahkeme’ye başvuran Cumhuriyetçi Parti, daha önce eyalet mahkemesi tarafından alınan “6 Kasım’a kadar ulaşan posta oyları sayılır” şeklindeki kararın geçersiz sayılmasını istiyor.

Biden’a Gizli Servis koruması

Joe Biden’ın seçimi kazanma ihtimalinin yükselmesi sonrası, Gizli Servis’in Demokrat adayı korumak için Deleware’ takviye gönderme kararı aldığı ifade ediliyor. Washington Post’un, konuyla ilgili bilgisi olan iki kişiye dayanarak verdiği habere göre, Biden’ın kampanya ekibinin, Demokrat adayın Wilmington Kongre Merkezi’ni en az bir gün daha kullanmaya devam edeceği ve Cuma günü büyük bir konuşma yapabileceği uyarısında bulunmaları üzerine bu karar alındı. Gizli servisi sözcüsü Catherine Milhoan, ajansın koruduğu başkan veya adaylar için güvenlik planlamasını kamuya açık bir şekilde tartışmadığını vurgulayarak yorum yapmayı reddetti. Öte yandan son gelişmelerin ardından Biden’ın Wilmington’daki evinin üstündeki hava sahası da uçuşa

kapatıldı.

Georgia’da yeniden sayım

Seçimin en kritik eyaletlerinden Georgia’da kıran kırana geçen yarışta Biden Trump karşısında öne geçti. Ancak iki aday arasındaki fark sadece bin oy civarında. Bu durumda eyaletteki ‘yeniden sayım’ kuralları devreye girecek. Georgia eyaletinin seçimden sorumlu yetkilileri, eyalette oy sayımının yeniden yapılacağını duyurdu. Eyalet kurallarına göre, kaybeden aday, eğer oy toplamları arasındaki fark yüzde 0,5’in altındaysa yeniden sayım talep edebiliyor. Yeniden sayım talebinin oy sayımı sonuçlandıktan sonra iki gün içerisinde yapılması gerekiyor.

Avrupa’dan en net mesaj!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD seçimlerine ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Maas, “Saygın yenilgiler, demokrasinin işleyişi için parlak zaferlerden daha önemlidir” derken “ABD, tek adam gösterisinden daha büyüktür. Mevcut durumda ateşe körükle gitmeye devam edenler, sorumlu bir davranış sergilemiyorlar” ifadesini kullandı. Bu açıklama ABD seçimine dair Avrupa’dan gelen en net mesaj olarak dikkat çekti. Trump, görev süresi boyunca başta Angela Merkel ve Emmanuel Macron olmak üzere, Avrupalı liderler ile gerginlik yaşamıştı.

Eski danışmandan ‘kafa kesme’ paylaşımı

ABD’de başkanlık yarışı devam ederken Donald Trump’ın eski başdanışmanı Steve Bannon, FBI Direktörü Wray ve ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin, Trump’ın seçimi kazanması durumunda “kafalarının kesilmesi gerektiği” yönünde paylaşım yaptı. Bannon, yarışı kazandığını iddia ettiği Trump’ın; Fauci ve Wray’i kovması gerektiğini de söylerken, ‘kafa kesme’ paylaşımının ardından Twitter, Bannon’ın hesabını kapattı.

Trump destekçileri kapıda bekliyor!

Donald Trump’ın Demokratların oy çaldığını iddia ederek bazı eyaletlerde oy sayımının durdurulması çağrısında bulunması ülke genelinde gösterilerin gerçekleşmesine neden oldu. Aralarında silahlı kişilerin de olduğu Trump destekçileri, Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın kazandığı Washington D.C., Arizona ile Michigan ve önde olduğu Pensilvanya ile Nevada eyaletlerindeki oy sayım merkezlerinin önünde toplanarak oy sayımının durdurulmasını istedi. Oy sayım görevlilerinin protestolar nedeniyle kendilerini tehlikede hissettiği bildirilirken, Philadelphia polisi oyların hala sayıldığı Pensilvanya Kongre Merkezi’ne saldırı planı yaptığı iddia edilen iki kişiyi tutukladığını açıkladı. Philadelphia’da Trump ve Biden destekçilerinin düzenledikleri protestolarla karşı karşıya gelmesi nedeniyle ulusal muhafızlar sokaklara indi. Polis her iki taraf arasında herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bariyer oluşturdu. Oyların sayılmaya devam etmesini talep eden Joe Biden destekçileri ise New York kentinde gösteri düzenledi. New York’taki “Özgürlüğü Seçiyoruz” mitingi sırasında göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

‘Artık rahat ölebilirim’

ABD başkanlık seçimlerde oy sayımı devam ederken, Joe Biden’a oy veren 104 yaşındaki bir kadının videosu sosyal medyada viral oldu. Daha kadınların yasal olarak oy kullanma hakkı yokken doğan Rosner adındaki kadının, oy vermeye giderken paylaşılan videosu viral oldu. 20 seçimi gören Ruth Rosner, Biden’a oy verdikten sonra ‘sonunda mutlu bir şekilde ölebileceğini’ söyledi. Videoda, Rosner, ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘garip, radyoaktif bir tezeğe’ benzeterek çevresindeki herkesi kahkahaya boğdu.

‘Omurgasız Cumhuriyetçiler!’

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğulları, Cumhuriyetçi Parti’yi babalarına yeterince destek vermediği gerekçesiyle ağır bir dille eleştirdi. Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. partiyi “zayıf” kalmakla eleştirirken, erkek kardeşi Eric Trump da, partiyi “omurgasızlıkla” suçladı. Eric Trump attığı Twitter mesajında, “Cumhuriyetçiler nerede! Biraz omurganız olsun. Bu sahtekârlıkla mücadele edin” diye yazdı.