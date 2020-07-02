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02.07.2020 - 17:09 | | AA

Batı Afrika ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkeleri Kamerun ve Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

Kamerun Sağlık Bakanı Malachie Manaouda yaptığı açıklamada, salgının başından bu yana ülkede 13 bin 700 Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Virüse yakalanan 11 bin 114 kişinin iyileştiğini, 328 kişinin de hayatını kaybettiğini aktaran Manaouda, ölüm oranının yüzde 2,3 olduğunu kaydetti.

Bakan Manaouda, ülkede hastalığın zirve noktasının 10-15 Temmuz'da yaşandığını, şu an bulaşma oranları ve aktif vaka sayısında düşüş olduğunu ifade etti.

Bilimsel Araştırma Bakanlığının Kovid-19'a karşı üretilecek ilaçlarda kullanılacak tıbbi bitkileri konusunda çalışmalar yaptığını ifade eden Sağlık Bakanı, bu çalışmaların gelecek günlerde daha da derinleştirileceğini aktardı.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE VAKA SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

Fildişi Sahili Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığı, salgının başından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısının 9 bin 702'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Eugene Aka Aouele yaptığı basın açıklamasında, virüse yakalanan 4 bin 381 kişinin iyileştiğini, 68 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Halen 5 bin 4253 aktif vakanın tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Aouele, ülke genelinde Kovid-19 kısıtlamaları hafifletilse de salgının sona ermediğini vurguladı.

Sağlık Bakanı, virüsün yayılmasını önlemek için halktan sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına sıkı sıkıya uymalarını istedi.

Yılanlar depremin habercisi değil!Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, son zamanlarda peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından yılanların görülmesini değerlendirdi. Ayaz, kış uykusundan uyanan yılanların, mayıs ile haziran aylarında eş ve yiyecek aradığı için sık görülmesinin normal olduğunu belirterek, depremi işaret ettiği yönünde bilimsel veri bulunmadığını söyledi.
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