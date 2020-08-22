Bazı ülkelerde vaka artışı yüzde 70'i geçti

Sky News kanalının Avrupa Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi’nden (ECDC) edindiği verilere göre Hırvatistan, Slovenya, Malta, Avusturya, Macaristan, Fransa ve Yunanistan’da 10-16 Ağustos döneminde bir önceki haftaya kıyasla vaka sayılarında yüzde 70’in üzerinde artış meydana geldi.

Tecrit sonrası yeni bir artış ivmesine sahne olan Fransa’da mart sonundan bu yana vakalarda en yüksek noktaya ulaşılırken, 24 saatte 4 bin 711 yeni vaka görüldü.

İspanya 100 bin kişi başına oranlarda yüzde 60,6 ile en yüksek artışı görürken, 24 saat içinde binden fazlası başkent Madrid’de olmak üzere 3 bin 349 yeni vaka kaydedildi.

En çarpıcı artışsa Hırvatistan’da yaşandı. 100 bin kişi başına yüzde 7,8 olan enfeksiyon artış oranı yüzde 21,5’e çıkarak yüzde 174 artmış oldu.

Slovenya’daysa bu oran yüzde 3,7’den yüzde 7,4’e çıkarak yüzde 102,6 arttı.

Öte yandan Danimarka, İsviçre, İtalya ve Norveç’teki artış oranları yüzde 46,9 ile yüzde 59,4 oranında seyretti.

Artışlar sonrası Birleşik Krallık’ın (BK) yolcularına karantina uyguladığı ülkeler listesine Hırvatistan ve Avusturya da eklendi. Bu listeye yakın zamanda Fransa, Malta ve Hollanda dahil edilmişti.

Başlarda Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya ise son iki ayda hem vaka hem de can kaybı sayısı açısından daha kontrollü bir seyir izledi. Bununla birlikte 16 Ağustos’a kadar vaka artış oranlarının yüzde 3,8’den yüzde 5,5’e çıkmasıyla birlikte bazı sıkı tedbirler hayata geçirildi.

Bu arada Almanya perşembe günü bin 707 yeni vakayla 26 Nisan’dan bu yana en yüksek günlük artışa sahne olurken, BK’deyse yüzde 13,6 seviyesinde artış yaşandı.

Kaynak: Independent Türkçe