Belarus'ta gözaltına alınan protestocular işkenceden geçiriliyor

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin "yaygın işkenceye" işaret ettiğini açıkladı.

Seçim Kurulu yetkililerinin Pazar günkü seçimde Lukaşenko'yu galip ilan etmelerine karşın, rakibi Svetlena Tikhanovskaya sandıktan kendisinin zaferle çıktığını söylüyor.

Senato Başkanı Natalya Koçanova, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Lukaşenko'nun göstericilerin toplu olarak gözaltına alınmasıyla ilgili olarak soruşturma açılması talimatı verdiğini ve 1000'den fazla kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Barsukov ise gözaltındaki tüm diğer kişilerin bugün serbest bırakılacağını açıkladı. Barsukov işkence iddialarını reddetti.

'İşkence odaları'

Serbest bırakılanlardan bazıları mesajlaşma uygulaması Nexta üzerinden morarmış vücutlarının fotoğraflarını paylaştı.

Bu kişilerden biri vücudundaki izleri gösterirken BBC'ye "İnsanları acımasızca dövüyorlar. İstediklerini gözaltına alıyorlar. Bütün gece bizi avluda ayakta beklettiler. İçerideki kadınların çığlıklarını duyuyorduk. Nasıl bir zalimlik, anlamıyorum" dedi.





Amnesty International'a göre gözaltına alınanlar soyunmaya zorlandıklarını, dövüldüklerini ve tecavüzle tehdit edildiklerini söyledi.

Kuruluşun Doğru Avrupa ve Orta Asya Direktörü Marie Struhers, "Gözaltına alınanlar bize gözetim merkezlerinin işkence odalarına döndüğünü, polisin kendilerini tekmelediğini ve copladığını söyledi" dedi.

'Gözaltı merkezinde çığlıklar'

BBC'nin ulaştığı bir ses kaydında başkent Minsk'teki Okrestina gözetim merkezinde çığlıklar duyuluyor.

Beş kişilik bir BM insan hakları uzmanları grubu da güvenlik güçlerinin barışçıl gösterilere sert tepki verdiğini, aşırı, gereksiz ve orantısız güç kullanıldığını açıkladı. Grubun yazılı açıklamasında "Yetkililer protestocuları hızla dağıtmak ve mümkün olduğu kadar çok kişiyi gözaltına almak istiyorlar" denildi.





'Seçimler yenilenmeli'

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının bugün Belarus'a yaptırım uygulanmasını değerlendirmeleri bekleniyor.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Reuters ajansına seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi ve "Seçimler şeffaf olmalı ve yabancı gözlemcilerin nezaretinde yapılmalı" dedi.

Belarus İçişleri Bakanı Yuri Karayev daha önce protestolar sırasında insanların yaralanması konusundaki sorumluluğu üstlenmiş ve "şiddetin ortasında kalan herkesten özür dilediğini" söylemişti.

Gözlemcilere göre, resmi açıklamalar ve gözaltına alınanların serbest bırakılması, halkın öfkesi ve polis şiddetine yönelik uluslararası eleştirilerden sonra Belarus yönetiminin tavrını yumuşatmaya başladığına işaret ediyor.

Kaynak: BBC Türkçe