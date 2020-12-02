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02.12.2020 - 18:32 | | AA

Belçika aşılamaya ocak başında başlamayı planlıyor

Belçika, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıya onay çıkması halinde aşılamaya 5 Ocak'ta başlamayı planlıyor.

Belçika aşılamaya ocak başında başlamayı planlıyor

Başbakan Alexander De Croo, aşılama stratejilerinin birkaç gün içinde netlik kazanacağını belirterek "Kaybedecek zamanımız yok. Biz de birçok ülke gibi 5 Ocak'ta hazır olacağız." dedi.

AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansının (EMA) geliştirilen aşılara onay vermesini beklediklerini aktaran De Croo, aşılar hazır olduğunda mümkün olduğu kadar çok kişiyi en kısa sürede aşılamak istediklerini söyledi.

De Croo, 11 milyon nüfuslu ülkede herkesin aşılanmasının zaman alacağını, belli gruplarla aşı kampanyasına başlayacaklarını belirtti. Bu gruplar arasında sağlık çalışanları, ileri yaşlardaki kişiler ve kronik hastalığı bulunanlar yer alıyor.

EMA, şu anda Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve yine Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşılar için dün yapılan şartlı pazar onayı başvurularını değerlendiriyor. Onayların aralık sonu ve ocak başında çıkması bekleniyor.

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