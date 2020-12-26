Belçikalı Noel Baba'nın bakımevi ziyaretinden sonra 18 kişi hayatını kaybetti!

Ülkenin kuzeyindeki Mol kasabasında bir bakım evini aralık ayı başında Noel Baba kıyafetli bir kişinin ziyareti sonrası 121 bakımevi sakini ile 36 çalışanın hastalandığı bildirildi.

Mol kasabasının yetkilileri, ziyaretten sonra hastalanan kişilerden bugüne kadar 18'inin hayatını kaybettiğini belirtildi.Yetkililer, virüsün kaynağının tam olarak belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Mol kasabasının Belediye Başkanı Wim Caeyers, "Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yürütülen çalışmaların sonuçları henüz artaya çıkmadı. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil." dedi.

Daha önce "Noel Baba" olarak moral için yaşlıları ziyaret eden kişinin koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

Belçika basınındaki haberlerde, yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlunun Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla bakımevi sakinlerini ziyaret ederek moral vermek istediği, ziyaretten birkaç gün sonra Kovid-19 vakalarının başladığı belirtilmişti.

Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olduğu görülmüştü.