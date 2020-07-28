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28.07.2020 - 15:58 |

Berlin'de kaybolan ayakkabıların sırrı çözüldü: Hırsız tilki!

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir tilkinin aynı mahalledeki evlerin önünden 100'den fazla ayakkabıyı çaldığı ortaya çıktı.

Berlin'de kaybolan ayakkabıların sırrı çözüldü: Hırsız tilki!

Alman medyasına göre başkent Berlin'de bir tilki mahalle sakinlerinin 100'den fazla ayakkabısını çaldı.

Bir süre önce Berlin'in güneybatısındaki Zehlendorf mahallesindeki evlerin dış kapılarında duran spor ayakkabısından terliğe kadar her türden ayakkabı teker teker yok olmaya başladı.

Beklenmedik "hırsızın" maskesini mahalle sakinlerinden Christian Meyer düşürdü.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre Meyer olayı koşu ayakkabılarının ortadan kaybolması sonrası fark etti ve konuyu topluluk üyelerinin ilan vermek için kullandığı çevrimiçi platformda dile getirdi.

Paylaşımın ardından sadece Meyer'in değil çok sayıda mahalle sakininin de ayakkabılarının kaybolduğu ortaya çıktı.

Ardından Meyer sevimli hırsızı mahallede bir çöplüğün etrafında "suçüstü yakaladı." Zira fotoğrafın çekildiği anda tilkinin ağzında bir çift mavi terlik bulunuyordu.

Tilkiyi takip eden Meyer sevimli hırsızın çok sayıda farklı renkteki terlik ve ayakkabıyı istiflediği hazinesini de keşfetti.

Meyer kaybettiği koşu ayakkabılarını bulamasa da üç çift ayakkabının sahiplerine ulaştırıldığı açıklandı.

Kaynak: Independent Türkçe

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