Beşar Esad’ın dayısı koronavirüsten öldü

BBC Türkçe’nin haberine göre birkaç ay önce telekomünikasyon firmasına vergi yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle el konulan, bu sebeple Esad ailesiyle gerilim yaşayan Rami Mahluf da, sosyal medya üzerinden “Babasının kaybıyla büyük acı yaşadığını ancak sosyal mesafe kuralları gereği babası için anma töreni yapılamayacağını” duyurdu. Esad ailesi ve Mahluf ailesi arasında siyasi bağlar olduğu kadar ekonomik bağlar da var.