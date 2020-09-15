15.09.2020 - 07:00 |
Beşar Esad’ın dayısı koronavirüsten öldü
Suriye lideri Beşar Esad’ın yönetimini eleştiren ve aileyle sorunlar yaşayan kuzeni Rami Mahluf’un babası Muhammed Mahluf, koronavirüs sebebiyle Şam’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beşar Esad’in annesinin erkek kardeşi olan Muhammed Mahluf, hem aile üzerinde hem de yönetimde etkili bir isimdi.
BBC Türkçe’nin haberine göre birkaç ay önce telekomünikasyon firmasına vergi yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle el konulan, bu sebeple Esad ailesiyle gerilim yaşayan Rami Mahluf da, sosyal medya üzerinden “Babasının kaybıyla büyük acı yaşadığını ancak sosyal mesafe kuralları gereği babası için anma töreni yapılamayacağını” duyurdu. Esad ailesi ve Mahluf ailesi arasında siyasi bağlar olduğu kadar ekonomik bağlar da var.