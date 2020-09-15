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15.09.2020 - 07:00 |

Beşar Esad’ın dayısı koronavirüsten öldü

Suriye lideri Beşar Esad’ın yönetimini eleştiren ve aileyle sorunlar yaşayan kuzeni Rami Mahluf’un babası Muhammed Mahluf, koronavirüs sebebiyle Şam’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beşar Esad’in annesinin erkek kardeşi olan Muhammed Mahluf, hem aile üzerinde hem de yönetimde etkili bir isimdi.

Beşar Esad’ın dayısı koronavirüsten öldü

BBC Türkçe’nin haberine göre birkaç ay önce telekomünikasyon firmasına vergi yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle el konulan, bu sebeple Esad ailesiyle gerilim yaşayan Rami Mahluf da, sosyal medya üzerinden “Babasının kaybıyla büyük acı yaşadığını ancak sosyal mesafe kuralları gereği babası için anma töreni yapılamayacağını” duyurdu. Esad ailesi ve Mahluf ailesi arasında siyasi bağlar olduğu kadar ekonomik bağlar da var.

'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
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