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24.11.2020 - 11:29 | | AA

Beyaz Saray virüse rağmen bayram kutlamalarına hazırlanıyor

ABD'de sağlıkçıların tatil sezonunda toplantıların sınırlandırılması yönündeki tavsiyelerine rağmen Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında parti hazırlıkları yapıyor.

Beyaz Saray virüse rağmen bayram kutlamalarına hazırlanıyor

Dün Beyaz Saray'da kesilmiş bir köknar ağacının at arabasıyla taşınması, Şükran Günü geleneği olan hindi affı töreni, Noel ve Hanuka dahil çeşitli dini bayram etkinliklerinin yapılacağı sinyalini verdi.

First Leydi Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham da partilere katılımın kişilerin tercihi olacağını belirterek "Her yıl Beyaz Saray Noel kutlamalarının ikonik dekorunu görmek ve şenliğinin tadını çıkarmak eskiden beri süregelen bir gelenek." ifadesini kullandı.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Beyaz Saray danışmanları ve kamu sağlığı uzmanları, halka Şükran Günü'nde seyahat etmemeleri, kapalı mekanlarda toplanmamaları çağrısında bulunmuştu.

Federal cezaevleri Kovid-19 aşısını alacak kurumlar arasında ilk sırada yer alacak
Bu arada Kovid-19 aşısını alacak ilk kurumlar arasında yer alan ABD'deki federal cezaevi sisteminin, ilk dozları mahkumlara değil çalışanlara yapacağı bildirildi.

Associated Press ajansının ele geçirdiği Cezaevleri Bürosu belgeleri, Kovid-19 aşısının ilk dozlarının federal cezaevlerinde çalışanlara yapılacağını ortaya koydu.

Yetkililer, gardiyanlara ve diğer görevlilerden birkaç hafta içinde aşı yaptırmaya hazırlıklı olmalarını isterken, federal cezaevleri için kaç doz aşı ayrıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'de salgının başladığı marttan bu yana 141 federal mahkum ve 2 cezaevi görevlisi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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