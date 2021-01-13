MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Beyaz Saray'da 20 Ocak'taki temizlik için 286 bin dolar harcanacak
ABONE OL
13.01.2021 - 01:29 | | AA

Beyaz Saray'da 20 Ocak'taki temizlik için 286 bin dolar harcanacak

ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın görevine başlayacağı 20 Ocak günü, Donald Trump ve ailesinin taşınıp, yerine Biden ailesinin taşınması için yapılacak temizliğe 286 bin dolarlık bütçe ayrıldığı ortaya çıktı.

Beyaz Saray'da 20 Ocak'taki temizlik için 286 bin dolar harcanacak

 

ABD'de 20 Ocak günü Washington DC'de ülkenin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden'ın göreve başlama töreni yapılacak ve Trump gelenekleri bozarak Biden'ın yemin törenine katılmayacak. 

20 Ocak günü ise özel seçilmiş bir ekip Beyaz Saray'daki görev değişimi için hızlı bir temizliğe başlayacak. Hem yönetim ofislerinin bulunduğu kısmı hem de konut kısmının temizlenmesi için 286 bin dolar harcanması bekleniyor. 

Bu bütçe kapsamında genel temizliğe 127 bin dolar, halı temizliğine 44 bin, alınacak malzemeler için ise 115 bin dolar harcanması bekleniyor. 

Kovid-19 nedeniyle ekstra düzen gösterilecek olan temizlik kapsamında, binanın bakım-onarım işleri de bitirilecek. 

Öte yandan CNN'e konuşan birçok kaynak, Melania Trump'ın son iki aydır birçok eşyasını, çiftin bundan sonra yaşamayı planladığı Florida'ya taşıttığını söyledi.

Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltındaUyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Yunanistan'da korkutan deprem

Son dakika! Yunanistan'da korkutan deprem

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Görüntüler olay yaratmıştı! Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltında

Görüntüler olay yaratmıştı! Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltında

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet