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20.11.2020 - 02:10 | | AA

Biden: Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını yüzünden ülke genelinde "ekonomiyi kapatmayacağını" söyledi.

Biden: Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta!

 

Biden, 10 eyalet valisi ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, ''Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta. Virüsü bitireceğim.'' dedi.

Joe Biden, her bölgenin farklı olduğunu ve bu durumun ülke genelinde "ekonominin kapatılmasını gerektirmeyeceğini" belirtti.

Öte yandan kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Hazine Bakanlığına getireceği ismi ise kısa süre içinde, bu yıl 26 Kasım'a denk gelen ABD'de kutlanan Şükran Günü öncesi ya da sonrası açıklayacağını ifade etti.

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