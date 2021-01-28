Biden fırtına gibi başladı! İlk haftada 43 imza...

ABD'de 20 Ocak Çarşamba günü yemin ederek başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, görevindeki ilk haftasında imzaladığı 43 resmi kararla "ülkenin yakın tarihinde görevindeki ilk günlerinde en çok karar imzalayan Başkan" olarak tarihe geçti.

Biden, ülkenin en tartışmalı başkanlarından Donald Trump'ın ardından 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazandı ve 20 Ocak Çarşamba günü düzenlenen yemin töreniyle ülkenin 46. başkanı olarak görevine başladı.

Seçim vaatlerinde "Trump'ın dağıttıklarını toplayacağız" mesajını veren Biden, görevindeki ilk haftasında Trump'ın politikalarını tersine çevirmek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele de dahil toplam 43 karara imza atarak, "ülkede son dönemde görevdeki ilk haftasında en çok kararname imzalayan Başkan" oldu.

Biden'ın bu durumu, bazı kesimler tarafından "Başkan, göreve hızlı başladı" olarak yorumlansa da Cumhuriyetçiler, Biden'ın bu tavrını eleştiriyor ve ülkenin "iki partililik" ilkesine aykırı olduğunu savunuyor.

İLK GÜNÜNDE 17 KARARNAME

Göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından Beyaz Saray'da Oval Ofis'e giren Biden, Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı.

ABD Başkanı Biden, ilk olarak federal bina ve yerleşkelerde Kovid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan bir karara imza attı.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

Biden, Trump'ın Kovid-19 salgınından sonra ayrıldığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) geri dönülmesine yönelik de bir kararnameyi imzaladı.

TRUMP'IN İLK İCRAATLARINDAN BİRİNİ İPTAL ETTİ

Başkan Biden, Donald Trump'ın göreve başladıktan yaklaşık 1 hafta sonra imzaladığı kararnameyle başlattığı bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını da kaldırdı.

Biden, Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik de bir kararname imzaladı.

Petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararname

ABD Başkanı Biden, Obama'nın 7 yıl değerlendirdikten sonra çevresel nedenlerle Kasım 2015'te reddettiği ancak Donald Trump'ın onayladığı Keystone XL Petrol Boru Hattı Projesi'nin iptaline yönelik kararnameye de imza attı.

Kanada petrolünü, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki rafinerilerine taşıyacak 2 bin 735 kilometrelik petrol boru hattı projesinin günde yaklaşık 800 bin varil petrol aktarımı yapacağı öngörülüyordu.

Biden, Beyaz Saray'daki ilk gününde toplamda 17 ayrı kararnameye imza atmış oldu.

BİDEN'IN İKİNCİ GÜN KARARNAME GÜNDEMİNDE "KOVİD-19" VARDI

Kovid-19 salgınının pençesinde bir ülke devralan Biden, ikinci gün salgınla mücadeleye yönelik 8 kararname ve 1 genelge imzaladı.

Biden'ın 2. gününde Kovid-19'la ilgili imzaladığı kararname başlıkları arasında yurt içi ve uluslararası seyahatlerde maske zorunluluğu, tedaviye erişimin kolaylaştırılması, okulların açılması için gerekli şartların sağlanması gibi maddeler dikkati çekti.

Ayrıca Joe Biden, Kovid-19'la mücadelede Ulusal Muhafızların kullanılmasına yönelik de bir genelge imzaladı.

BİDEN, GÖREVİNDEKİ 3. GÜNÜNDE "DÜŞÜK GELİRLİLERE" ODAKLANDI

Biden, Kovid-19'dan en fazla etkilenen düşük gelir grubundaki kişiler ile federal çalışanlara yönelik 7 kararnameye imza attı.

İmzalanan kararnameler arasında düşük gelir grubundaki ailelerin daha hızlı Kovid-19 ekonomik destek yardımlarını almalarına, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına gıda yardımlarının artırılmasına ve federal çalışanların minimum saatlik ücretinin 15 dolara yükseltilmesine yönelik kararnameler dikkat çekti.

6. GÜNE TRUMP YÖNETİMİ POLİTİKALARINI HEDEF ALARAK BAŞLADI

Görevindeki ilk hafta sonunu sessiz geçiren Biden, 25 Ocak Pazartesi (6. gün) günü, Trump yönetiminden kendisine miras kalan politikalara yönelik adımlar attı.

Biden, eski Başkan Donald Trump'ın, transseksüellerin orduya alımını yasaklayan başkanlık kararnamesini geçersiz kılan yeni bir kararname imzaladı.

Daha sonra Biden, Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan bu ülkeye seyahat eden ve ABD vatandaşı olmayan kişilere yönelik seyahat yasağı getiren bir bildiriye imza attı.

Trump, söz konusu ülkelere 13 Mart 2020'de getirdiği yasağın 26 Ocak'ta kaldırılması için görevden ayrılmadan önce bir kararnameye imza atmıştı. Biden, bu adımıyla Trump'ın kararnamesini de geçersiz kılmış oldu.

Biden, görevindeki 6. gününde federal kurumların satın alımlarında Amerikan mallarına öncelik verilmesi için de başka bir kararname imzaladı.

BİDEN'IN 7. GÜN GÜNDEMİ "IRK EŞİTLİĞİ" OLDU

Biden, görevindeki 7. gününde, ülkede 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından bir kez daha gündeme gelen "ırk eşitliği" konusuna temas ederek, bu konuda 4 ayrı kararname imzaladı.

Kararnamelerden birinde, Konut ve Şehirsel Kalkınma Bakanlığına federal konut sistemindeki ayrımcı politikaları kaldırma emri verirken, Adalet Bakanlığına da özel hapishanelerle yapılan sözleşmeleri yenilememe talimatı veriliyor.

Amerikan yerlisi toplumlarla da ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir kararname imzalayan Biden, Asya kökenli Amerikalılara yönelik yabancı düşmanlığıyla mücadele için de kararname imzaladı.

BİDEN'IN GÖREVİNDEKİ 8. GÜNÜNDE GÜNDEM "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ"

Biden, görevindeki 8. gününde, 27 Ocak Çarşamba gününün kararname gündemi olarak iklim değişikliğini belirledi. Biden, bu konuda 2 kararname ve 1 bildirge imzaladı.

İklim değişikliğiyle ilgili Biden, bu sorunla hem yurt içinde hem de dışında mücadele edilmesini öngören 1 kararname ile Beyaz Saray'da "Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu" adı altında ekip kurulması için başka bir kararname imzaladı.

Biden, "Bilimsel Entegrasyon ve Kanıt Temelli Politika ile Hükümete olan Güveni Tazeleme" başlıklı bildirgeye de imza attı.

ÖNCEKİ BAŞKANLARIN İMZA SAYILARI DAHA DÜŞÜK

Biden'ın imzaladığı kararname sayısı, kendisinden önceki 3 başkanın görevlerindeki ilk haftalarına bakıldığında çok yüksek olarak göze çarpıyor.

Biden'ın selefi Donald Trump, ilk haftasında 4, Barack Obama da ilk haftasında 5 kararname imzalamıştı.

Obama'nın selefi George W. Bush ise görevindeki ilk haftasında hiç kararname imzalamamıştı.