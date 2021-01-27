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27.01.2021 - 22:28 | | AA

Biden 'gereğinden fazla beklendi' diyerek kritik imzalar attı

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğiyle mücadele için gereğinden fazla beklendiğini belirterek, iklim değişikliğini "varoluşsal bir tehdit" olarak niteledi.

Biden 'gereğinden fazla beklendi' diyerek kritik imzalar attı

 

Biden, iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında 3 resmi kararı imzalaması öncesinde Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

İklim değişikliğinin "küresel bir sorun" olduğunun altını çizen Biden, "İklim değişikliğiyle küresel mücadelede ABD öncü olmalıdır." mesajını verdi.

Biden iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin öncü olduğuna da işaret ederek, "Gençlere mesajım şudur ki, federal hükümetim tam kapasitesi ve gücüne sahipsiniz. Hükümetiniz, sizinle çalışacak." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadelede de birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Bence, iklim değişikliğiyle mücadele için gereğinden fazla bekledik. Artık daha fazla bekleyemeyiz. İklim değişikliği varoluşsal bir tehdittir." ifadesini kullandı.

BİDEN'IN İMZALADIĞI KARARLAR

Biden, konuşmasının ardından "iklim değişikliği" başlığında üç resmi karara imza attı.

Biden'ın imzaladığı başkanlık emrinde, federal kurumlara, karbon kirliliğine yol açmayan elektrikli araçlar kullanılması talimatı veriliyor. Aynı emirde, İçişleri Bakanlığına da kamusal alanlarda yeni petrol ve gaz kiralamaları yapılmaması emrediliyor.

Biden'in imzaladığı kararnamede ise "Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Ofisi" kurulması öngörülüyor.

Biden ayrıca, federal kurumlara veri ve bilime dayanan kararlar alınması emrini veren bir bildiri imzaladı.

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