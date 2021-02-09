MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Biden-Modi görüşmesinde İndo-Pasifik bölgesinin güvenliğine vurgu
ABONE OL
09.02.2021 - 00:02 | | AA

Biden-Modi görüşmesinde İndo-Pasifik bölgesinin güvenliğine vurgu

ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikili ilişkileri derinleştirme arzusunu dile getirdikleri görüşmede, İndo-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına vurgu yaptı.

Biden-Modi görüşmesinde İndo-Pasifik bölgesinin güvenliğine vurgu

 

Beyaz Saray, Biden ile Modi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamaya göre, Biden ile Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), iklim değişikliği, küresel ekonomi ve küresel terörle mücadele gibi pek çok konu başlığında ABD-Hindistan iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı. 

İki lider, İndo-Pasifik bölgesinin serbest ve açık olarak kalması, seyir serbestliğinin, toprak bütünlüğünün ve Quad (Çin'e karşı geliştirilen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ittifakı) aracılığıyla daha güçlü bir bölgesel mimarinin desteklenmesi hususlarında da ortak iradelerini beyan etti. 

Açıklamaya göre Biden, dünyanın her yerinde demokratik değerlerin ve kurumların üstünlüğünün korunması yönündeki görüşlerini Modi'ye iletti. 

Ayrıca Biden ile Modi, Myanmar'da demokratik sürecin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı. 

ABD Başkanı Biden, İndo-Pasifik bölgesinin önemli ülkeleri Japonya, Avustralya ve Güney Kore liderleri ile yaptığı görüşmelerde de bölgedeki "Çin etkisi" karşısında birlikte çalışmanın önemini dile getirmişti.

Fırtınada köprüden geçemeyen motosikletliye otobüs şoförü yardım ettiİstanbul'da şiddetli fırtına nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçmekte zorlanan bir motosiklet sürücüsünün yardımına İETT otobüsünün şoförü koştu. Sürücüye eşlik ederek rüzgarı kesti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! İstanbul'da korkutan görüntüler

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! İstanbul'da korkutan görüntüler

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika: İstanbul için tarih verildi! Kar geliyor...

Son dakika: İstanbul için tarih verildi! Kar geliyor...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet