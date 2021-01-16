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HaberlerDünya Haberleri Biden’a Kim Jong-un usulü ‘Hoşgeldin’
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16.01.2021 - 07:00 |

Biden’a Kim Jong-un usulü ‘Hoşgeldin’

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak Joe Biden’a “kendi usulünce” adeta “Hoşgeldin” dedi.

Biden’a Kim Jong-un usulü ‘Hoşgeldin’

Kore İşçi Partisi 8. Kongresi’nde Washington’la diyaloğa açık olduğunu ancak Kuzey Kore’nin ABD düşmanlığıyla başa çıkabilmesi için askeri ve nükleer kapasitesini daha da artırması gerektiğini ifade eden Kim, kongrenin bitiminde düzenlenen askeri geçit töreninde yeni silahlarını sergiledi. Başkent Pyongyang’daki Kim Il-sung Meydanı’nda düzenlenen, Kim Jong-un’un deri ceketi ve kürklü şapkasıyla izlediği törende, yeni kısa menzilli füze ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerin geçidi sona saklandı. Bu yeni balistik füzelere (SLBM) “Pukguksong-5” adı verilirken, “dünyanın en güçlü silahı” ifadesi kullanıldı.

Törenin, Kuzey Kore liderini “haydut” olarak nitelendiren Joe Biden yönetimine karşı “güç gösterisi” olduğu yönünde de değerlendirmeler yapıldı.

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