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16.01.2021 - 21:59 | | AA

Biden'dan geçmişe dönüş! Dikkat çeken isimler...

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Barack Obama döneminde görev yapmış eski diplomatları Dışişleri Bakanlığı bünyesinde farklı pozisyonlar için aday göstermeye devam ediyor.

Biden'dan geçmişe dönüş! Dikkat çeken isimler...

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Biden'ın ekibi, Dışişleri Bakanlığındaki bazı pozisyonlar için yeni adayları açıkladı.

Buna göre Biden, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi için halen Harvard Üniversitesinde dersler veren Wendy Sherman'ı, Siyasi İşlerden Sorumlu Bakanlık Müsteşarlığı için de Victoria Nuland'ı aday gösterdi.

Sherman, Obama'nın ikinci döneminde 2015 yılında İran'la nükleer müzakereleri ABD adına yürüten ekibin başındaki başmüzakereci olarak dikkatİ çekmişti.

Nuland ise Ukrayna krizinin yaşandığı dönemde ABD Dışişleri Bakanlığında Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapıyordu.

Öte yandan Brian McKeon İdari İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı pozisyonu için belirlenirken, Obama döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde önemli görevler üstlenen Ned Price ise bakanlık sözcüsü olacak.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar tedbirlerini açıkladıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yayınladığı mesaj ile kar yağışına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.Yerlikaya, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4.079 km yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif , 60.000 ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, “Yeter ki kar yağsın, biz hazırız” diyor." ifadelerini kullandı.
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