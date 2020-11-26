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26.11.2020 - 00:56 | | AA

Biden'dan 'hayat normale dönecek' sözü

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Amerikalılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yenecekleri ve hayatın normale döneceği sözünü verdi.

Biden'dan 'hayat normale dönecek' sözü

 

Biden, "Şükran Günü" öncesi "Biz bir virüs ile savaştayız, birbirimizle değil" diyerek, ABD halkına beraberlik mesajı verdi.

Salgının herkesi yorduğunu ve ülkeyi böldüğünü belirten Joe Biden, "Bu virüsü yenebileceğimizi biliyorum ve yeneceğiz de. Size söz veriyorum, hayat normale dönecek" dedi.

Biden, ABD halkını, "Şükran Günü" ile başlayan ve Noel ile yeni yılın da yaklaşmasıyla tatil sezonunda rekor sayıda artan vakalar nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

Adıyaman'da kıraathane baskınıAdıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye idari para cezası uygulandı.
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