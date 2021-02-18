Biden'dan iktidara geldikten 1 ay sonra kritik görüşme

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Biden’ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, akşam saatlerinde iki liderin sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü kaydedildi.

Biden ve Netanyahu’nun, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması sürecinin gelecekte de sürmesi konusunda anlaştığı ifade edilen açıklamada, iki liderin İsrail ile ABD arasındaki kararlı ittifakı güçlendirmeye devam etmek için birlikte çalışacaklarını vurguladıkları aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin görüşmede “İran tehdidi” ve bölgedeki diğer gelişmeleri de ele aldıkları, bu çerçevede diyaloglarını sürdürme kararı aldıkları belirtildi.

ABD Başkanı Biden’ın Netanyahu'yu koronavirüsle mücadeledeki “başarısından” dolayı övdüğü vurgulanan açıklamada, liderlerin salgınla başa çıkmanın yolları konusunda fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Biden, görüşmede, "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" dile getirirken, savunma iş birliği dahil ABD-İsrail ortaklığını tüm yönleriyle güçlendirme konusundaki niyetini ifade etti.

İki lider, İran dahil bölgesel güvenlik konularına ilişkin iki ülke arasındaki dayanışma ve yakın istişarenin önemine vurgu yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan, İsrail ile Arap ve Müslüman dünyasındaki ülkeler arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecine ABD'nin desteğini vurguladı. Kendisi, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki barış da dahil, bölgede barışın yayılmasına yönelik çabaların önemine dikkat çekti. İki lider, bölgenin yüzleştiği meydan okumalar karşısında stratejik işbirliğini sürdürmenin iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunu teyit etti."

Biden’ın göreve gelmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile "yakında" görüşeceğini duyurmuştu.

20 Ocak'ta göreve gelen Biden'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile halen görüşmemiş olması Amerikan ve İsrail medyasında da tartışmalara neden olmuştu.

Biden yönetimi, Orta Doğu barışı konusunda iki devletli çözümü desteklediğini belirtmiş ancak Donald Trump döneminde imzalanan "İsrail ile normalleşme" anlaşmalarını aynen tanıdığını ilan etmişti.