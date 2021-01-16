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16.01.2021 - 03:19 | | AA

Biden'dan koronavirüs için hamle! 100 bin yeni sağlık çalışanı isteyecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi için Kongre'den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini söyledi.

Biden'dan koronavirüs için hamle! 100 bin yeni sağlık çalışanı isteyecek

Kovid-19 aşı planlarını açıklayan Biden, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının sayısını artırmak istediğini belirtti.

ABD'de aşılama sürecinin şimdiye kadar "tam bir başarısızlık" olduğunu ifade eden Biden, aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi ve daha fazla Amerikalının aşıya erişimi için ABD Kongresinden 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini kaydetti.

Aşının ücretsiz olacağını kaydeden Biden, göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon Amerikalının aşılanması taahhüdü verdi.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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